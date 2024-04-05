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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Посол Израиля принес извинения в МИД Польши из-за гибели польского гражданина в Газе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Посол Израиля в Польше Яков Ливне, которого в пятницу вызывали в МИД в Варшаве, принес извинения в связи с гибелью польского гражданина в результате израильского обстрела в секторе Газа, сообщает Польское телевидение.

"Я передал послу Израиля ноту протеста польского МИД, однако господин посол в самом начале встречи попросил прощения за беспрецедентный инцидент", - цитирует ТВ слова заместителя главы МИД Польши Анджея Шейны.

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По его словам, польская сторона ожидает от израильских властей расследования, в котором могли бы принять участие как Польша, так и другие страны, граждане которых погибли в результате этого обстрела. Кроме того, Варшава обратилась к Тель-Авиву с требованием предоставить доступ ко всей имеющейся информации по делу.

Шейна отметил, что в Варшаве также хотели бы, чтобы в процессе в отношении израильских военнослужащих, ответственных за этот обстрел, принимали участие представители и польского правосудия.

Семеро сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" погибли ранее на этой неделе в результате удара израильской армии в секторе Газа. Среди погибших - граждане Польши, Австралии, Великобритании, Палестины, а также один человек с двойным гражданством США и Канады.

Израиль Польша сектор Газа
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