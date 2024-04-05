Гутерриш назвал причиной гибели гуманитарных работников в Газе стратегию ЦАХАЛ

Генсек ООН Антониу Гутерриш Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что военная стратегия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа приводит к ошибкам, в результате которых погибают гуманитарные работники.

"Власти Израиля признали ошибки и объявили о дисциплинарных мерах, но проблема заключается не в том, кто совершил ошибки, а в военной стратегии и процедурах, которые позволяют этим ошибкам множиться снова и снова", - заявил Гутерриш перед заседанием СБ ООН в пятницу.

Он отметил, что эти ошибки необходимо расследовать. "Исправление этих ошибок требует независимых расследований и вдумчивых ощутимых изменений на земле", - сказал генсек ООН.

По словам Гутерриша, такое расследование может быть возможным только в сотрудничестве с израильскими властями.

Он также отметил, что речь идет не только о расследовании гибели волонтеров "Всемирной центральной кухни", но изучении причин гибели всех 196 гуманитарных работников, погибших в анклаве с начала конфликта.

Семеро сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" погибли ранее на этой неделе в результате удара израильской армии в секторе Газа. Среди погибших – граждане нескольких стран, в том числе один человек с двойным гражданством США и Канады.