Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Алиев увидел во встрече США-ЕС-Армения источник опасности для Южного Кавказа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев критически отозвался о состоявшейся в пятницу трехсторонней встрече США-ЕС-Армения в Брюсселе.

"Она создает еще один источник опасности для Южного Кавказа", - сказал Алиев на встрече с депутатом парламента Турции, руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

В миреПашинян доволен консультациями с Блинкеном и фон дер ЛяйенЧитать подробнее

Информация о встрече опубликована на сайте президента Азербайджана.

Согласно сообщению, Алиев заявил, что в последние дни высокопоставленные чиновники США и Евросоюза в ходе состоявшихся по их инициативе телефонных разговоров пытались убедить Баку, что эта встреча не имеет антиазербайджанской направленности. Однако, по его оценке, встреча нацелена "на создание разделительных линий на Южном Кавказе и изоляцию нашей страны".

Армения Азербайджан Ильхам Алиев США ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Обострение палестино-израильского конфликта

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности
Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Япония расширяет санкции против РФ

Япония расширяет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });