Алиев увидел во встрече США-ЕС-Армения источник опасности для Южного Кавказа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев критически отозвался о состоявшейся в пятницу трехсторонней встрече США-ЕС-Армения в Брюсселе.

"Она создает еще один источник опасности для Южного Кавказа", - сказал Алиев на встрече с депутатом парламента Турции, руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Информация о встрече опубликована на сайте президента Азербайджана.

Согласно сообщению, Алиев заявил, что в последние дни высокопоставленные чиновники США и Евросоюза в ходе состоявшихся по их инициативе телефонных разговоров пытались убедить Баку, что эта встреча не имеет антиазербайджанской направленности. Однако, по его оценке, встреча нацелена "на создание разделительных линий на Южном Кавказе и изоляцию нашей страны".