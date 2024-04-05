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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Пашинян доволен консультациями с Блинкеном и фон дер Ляйен

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "отличной" встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла 5 апреля в Брюсселе.

"Провели отличные консультации с коллегами из США и ЕС. Обсудили расширение сотрудничества с целью укрепления экономики и демократии в Армении", - написал Пашинян в соцсети.

На брифинге перед встречей фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в течение предстоящих четырех лет предоставит Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро. По ее словам, ЕС осуществит также инвестиции в сферу ядерной и восстанавливаемой энергетики Армении, трансграничных транспортных вопросов, авиасообщение.

"Это содействие основано на пакете ЕС, в рамках которого собрано 500 млн евро. Будем иметь также новый пакет, для чего мы создали новую координационную площадку, чтобы ускорить процессы и сделать инвестиции более эффективными", - отметила она.

Блинкен же пообещал, что США вложат в экономику Армении $65 млн.

"Инвестиции направлены на диверсификацию экономической стабильности, безопасности продуктов питания, цифровых инфраструктур, энергетических ресурсов Армении", - сказал он.

ан

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Никол Пашинян США Евросоюз Энтони Блинкен Армения Урсула фон дер Ляйен
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