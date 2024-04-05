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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

США готовы помочь Армении в диверсификации источников энергии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США обсуждает с Арменией возможность оказать ей поддержку в диверсификации источников энергии, говорится совместном заявлении ЕС, США и Армении.

Заявление было выпущено после переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.

"США привержены безопасному и надежному энергетическому будущему Армении и работают над тем, чтобы оказать поддержку диверсификации источников энергии", - сказано в заявлении.

Кроме того, в нем указывается, что США готовы работать и над "изучением того, возможны ли новые варианты использования мирного атома, соблюдая при этом самые высокие стандарты безопасности и ядерного нераспространения".

"ЕС и США намерены предоставлять дальнейшую помощь Армении в снижении рисков, диверсификации торговли и усилении ее устойчивости в сфере экономики и институтов", - сказано в коммюнике.

Также в нем отмечено, что ЕС и США признают значительные успехи Армении в борьбе с коррупцией и в проведении "демократических и судебных реформ".

"ЕС и США выразили приверженность продолжению работы с Арменией и оказанию ей поддержки, пока она продолжает усиливать свою демократию и верховенство закона в соответствии с нашими общими ценностями и принципами", - подчеркивается в документе.

США Армения Еврокомиссия Евросоюз
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