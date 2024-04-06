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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Военные РФ уничтожили близ Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили в районе Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133-х районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer, а также шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьков Украина
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