Военные РФ уничтожили близ Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили в районе Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе города Харьков уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133-х районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer, а также шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".