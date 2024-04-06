Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам ВПК Украины

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что ночью по различным объектам на Украине нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении министерства.

"Цели удара достигнуты, - заявили в ведомстве. - Все назначенные объекты поражены".