Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток улучшили положение на трех направлениях в зоне специальной военной операции.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что на авдеевском направлении российские силы улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Первомайское и Бердычи (ДНР).

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - сообщили военные.

Согласно сообщению, на купянском и херсонском направлениях в течение суток наносились удары по силам ВСУ. По данным Минобороны, потери ВСУ в этих районах в общей сложности составили до 70 человек.