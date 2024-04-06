Байден и Демпартия привлекли в марте более $90 млн на предвыборную кампанию

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и национальный комитет Демократической партии в марте сумели получить свыше $90 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели за первый квартал года превысила $192 млн, сообщает агентство Associated Press.

В комитете отметили, что сумма в $192 млн по состоянию на 31 марта является самой высокой когда-либо полученной кандидатом от Демократической партии.

В штабе Байдена считают, что активный сбор средств указывает на поддержку и энтузиазм американцев по отношению к его кандидатуре, несмотря на снижение рейтингов в социальных опросах, отмечает агентство.

На этой неделе экс-президент США Трамп и национальный комитет Республиканской партии США сообщили о том, что в марте сумели получить свыше $65,6 млн на его предвыборную кампанию, и таким образом общая сумма на эти цели к концу минувшего месяца превысила $93 млн.

Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что не рассчитывают собрать столько же средств, сколько демократы, но, по их мнению, у них будут необходимые на кампанию деньги.