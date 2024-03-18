Путин заявил, что у РФ нет предпочтений ни к одному из кандидатов в президенты США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - У России нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты США, работа будет вестись с тем, кого выберут избиратели, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам президентских выборов в ночь на понедельник.

При этом, по мнению Путина, выборы в США нельзя назвать демократичными, в отличие от выборов в России.

"Если вы хотите узнать мое мнение по поводу того, демократичны у нас выборы или нет, - я считаю, что демократичны. И наоборот - в некоторых странах, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, используя, в том числе, и судебные инстанции", - сказал Путин, отвечая на вопрос американского журналиста.

"Использование административных ресурсов, судебной системы - ну это же стало просто смешным и позором на весь мир для Соединенных Штатов и для вашей демократической так называемой, в кавычках, системы", - отметил глава государства.

"Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае в ходе предвыборных процессов, в некоторых странах Запада, в том числе и в Соединенных Штатах, мы не наблюдаем. Поэтому примите ответную шайбу", - заключил Путин.