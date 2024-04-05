Двухпартийная группа "Без ярлыков" не будет выдвигать своего кандидата на пост главы США

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа "Без ярлыков" (No Labels) объявила, что не будет выдвигать своего кандидата на пост президента на ноябрьских выборах, сообщает The Hill.

"Без ярлыков" прекращает свои усилия по выдвижению единой кандидатуры на президентских выборах 2024 года", - говорится в сообщении группы.

В нем поясняется, что группа всегда заявляла, что предложит свою кандидатуру для голосования только в том случае, если сможет определить кандидатов, у которых будут убедительные шансы на победу.

"Таких кандидатов не появилось, поэтому для нас разумно отказаться от участия в выборах", - признали ее члены.

Ранее сообщалось что группа планировала в апреле 2024 года провести съезд и там выдвинуть своего кандидата в президенты.

"Без ярлыков" - группа, которая ставит перед собой задачу налаживания двухпартийного сотрудничества по ключевым вопросам американской политической жизни.

The Hill, комментируя это решение, отмечает что демократы внимательно следили за действиями группы и больше внимания уделяли сторонним кандидатам. Теперь они считают наиболее опасным соперником из числа независимых Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который может оттянуть голоса избирателей от президента Джо Байдена.

"Но даже с учетом участия Кеннеди в предвыборной гонке отмененные планы группы "Без ярлыков" еще больше усилят противостояние между Байденом и Трампом", - резюмирует издание.