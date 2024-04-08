Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пересадка клеток печени в лимфоузел человека, самые упоминаемые в хайку членистоногие и обломок с МКС, пробивший крышу дома во Флориде

Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые приступили к первым клиническим испытаниям пересадки печеночных клеток в лимфоузел – их уже получил первый пациент. Об эффективности вмешательства можно будет судить через несколько месяцев, поскольку пересаженные гепатоциты должны размножиться и организоваться в миниатюрный орган. Предполагается, что из-за небольших размеров орган сможет восстановить печеночную функцию лишь частично, но пока не ясно, в какой степени и на какой срок.

- Крышу дома жителя Флориды пробил потенциальный фрагмент блока отработанных аккумуляторов, который выкинули с МКС три года назад. Сброшенный в 2021 году космический мусор состоял из девяти отработанных никель-водородных аккумуляторов от НАСА, прикрепленных к грузовому поддону от JAXA, это был самый массивный объект, выброшенный с МКС. Представители НАСА забрали объект для анализа, в дальнейшем владелец дома или компания-страховщик могут подать иск против правительства, если фрагмент мусора принадлежит НАСА, или в отношении других стран.

- Если к незрячему с рождения человеку вернется зрение, сможет ли он с первого взгляда узнать предметы, которые знал наощупь? Ученые из Великобритании обнаружили такую способность у недавно вылупившихся цыплят. В эксперименте цыплята, которые родились в полной темноте и в течение суток могли наощупь исследовать гладкие или неровные кубы, оказавшись на свету чаще подходили к тем кубам, с которыми до этого взаимодействовали – хотя видели их впервые в жизни. Авторы заключили, что кроссмодальное распознавание (по крайней мере у этого вида) возможно даже без предшествующего кроссмодального опыта.

- Клиническое испытание французских ученых показало, что лекарство от диабета – агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 ликсисенатид облегчает симптомы двигательных нарушений у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона. Этот эффект наблюдался при приеме лекарства в течение 12 месяцев, однако он также приводил к побочным реакциям со стороны желудочно-кишечного тракта. В планах у ученых более масштабные и длительные испытания, чтобы определить эффективность и безопасность этого средства при лечении болезни Паркинсона.

- В 2021 году ковид занял второе место среди самых распространенных причин смерти во всем мире, сместив оттуда инсульт. Несмотря на это, с 1990 года глобальная ожидаемая продолжительность жизни увеличилась более чем на шесть лет.

- Проанализировав 2500 хайку, написанных с 1549 по 2022 год, американские энтомологи обнаружили, что бабочки упоминаются в них чаще каких-либо других членистоногих.

- Глория известна жителям Земли, но вне ее она наблюдалась только на Венере. Глория возникает в результате преломления солнечного света в каплях тумана или облаков и выглядит как ряд концентрических колец. Теперь же потенциальную глорию заметили в атмосфере ультрагорячего юпитера WASP-76b. По крайней мере, такая модель хорошо описывает данные наблюдений космических телескопов.

- В этом материале N+1 разбирались, как исследователи открыли новую органеллу – эксклюсому, – и способна ли она пролить свет на то, как наладить производство полезных белков в клетке.