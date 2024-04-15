Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Успешный старт "Ангары-А5", каннибализм среди птенцов удодов и почему важно хорошо обрабатывать крокодилятину

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики установили новые пределы на параметры темной материи. Для этого они проанализировали поток мощности в сверхпроводящем резонаторе и трансмонном кубите. Это первая попытка поиска темной материи при помощи квантовых устройств. Из чего состоит темная материя, на сегодняшний день неизвестно. До сих пор в экспериментах зарегистрировать её не удалось, поэтому физики ищут все новые способы для поиска частиц темной материи.

- Cамки удодов (Upupa epops) откладывают избыточное количество яиц – а затем используют младших птенцов, чтобы накормить их старших братьев и сестер. Самки удодов, которым испанские орнитологи давали дополнительную пищу, откладывали в среднем на одно яйцо больше. А если в гнездо удодов подкладывали лишнее яйцо, то родители скармливали птенцам больше сиблингов, что повышало успех размножения.

- Американские врачи описали три случая, когда люди с недостаточной почечной функцией ежедневно потребляли арбузы. Через несколько недель у пациентов развился эпизод сильного повышения уровня калия в крови, то есть гиперкалиемии. Известно, что некоторые продукты, такие как бананы, помидоры и картофель, вызывают гиперкалиемию. По мнению врачей, арбуз часто недооценивают в качестве источника калия: в одной дольке арбуза содержится около 320 мг калия, а в ломтике арбуза длиной 40 см – до пяти грамм. При этом рекомендуемая суточная доза составляет всего 3510 мг калия, так что для пациентов с нарушенной функцией почек такая нагрузка калием может быть опасной для жизни.

- Популяционное исследование шведских ученых, в которых использовалась статистическая модель с поправкой на братьев и сестер, показало, что прием парацетамола во время беременности не повышает риск развития расстройств аутистического спектра (РАС), синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и умственной отсталости у детей. По мнению исследователей из Каролинского института, положительные ассоциации, которые наблюдались в предыдущих исследованиях, могли быть вызваны путаницей и смешением факторов.

- Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный в рамках четверного испытательного полета. Она вывела разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой на геостационарную орбиту. Кроме того, на низкую околоземную орбиту был выведен спутник-кубсат формата 3U "Гагаринец" российской компании Avant Space. Предыдущие три испытательных пуска ракеты проводились в 2014, 2020 и 2021 году с космодрома Плесецк.

- Врачи извлекли из глаза 28-летней жительницы Демократической Республики Конго сантиметровую личинку пятиустки Armillifer grandis – паразитического ракообразного, которое обычно живет в дыхательных путях и легких рептилий. Пациентка утверждала, что никогда не ела змей и не контактировала с ними. Однако она регулярно употребляла в пищу мясо мелких крокодилов, которое, вероятно, и стало источником заражения. Рептилии могли быть заражены яйцами пятиусток еще при жизни, или же яйца паразитов попали в крокодилятину уже на рыночном прилавке, возможно, с мяса змей. Паразит рос в ее глазу на протяжении двух лет, девушка не сообщила врачам о каких-либо дополнительных симптомах. Вообще, человек не относится к типичным хозяевам пятиусток.

- Долгие годы бонобо обманывали ученых, притворяясь дружелюбными и неагрессивными родственниками обыкновенных шимпанзе. Но новое исследование обнаружило, что самцы бонобо втрое чаще самцов шимпанзе вступают в агрессивные взаимодействия с сородичами – чаще всего с другими самцами. В то же время, самцы бонобо, в отличие от шимпанзе, агрессии по отношению к самкам почти не проявляют, а их агрессивные действия, направленные на других самцов, судя по всему, менее интенсивны, чем у шимпанзе. Еще бонобо почти не формировали коалиций.

- Когда-то в ранней Вселенной существовали драконы. Правда, лишь в виде названия системы крупных сливающихся галактик, которую описали астрономы благодаря "Джеймсу Уэббу" и ALMA. Галактики показывают всплеск звездообразования, вызванный сближением, и измененные взаимодействием формы, включая приливные хвосты, оторвавшиеся от галактик. Это не самая далекая известная система сливающихся галактик, однако таких далеких систем известно крайне мало и они очень ценны.