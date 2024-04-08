В штабе Трампа опровергли данные СМИ о его плане урегулирования на Украине

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа назвали ложной информацию американских СМИ о том, что у него есть план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий территориальные уступки со стороны Киева, сообщило издание New York Post.

"Это все - фейк ньюс от Washington Post. Они просто выдумали это", - заявил газете советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер. Он пояснил, что Трамп разработает предложения по Украине только в случае возвращения в Белый дом.

При этом Миллер отметил, что бывший президент регулярно говорит о необходимости найти решение украинского кризиса. "Трамп - единственный, кто говорит о том, что гибель людей (на Украине - ИФ) должна прекратиться. Джо Байден говорит о том, что это должно продолжаться", - добавил он.

Ранее The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила о частных разговорах Трампа, в которых он говорил, что может "закончить" конфликт на Украине, и этот план предусматривает признание Киевом Донбасса и Крыма частью России.