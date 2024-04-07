Трамп считает возможным завершить украинский конфликт, склонив Киев к территориальным уступкам

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп считает, что сможет урегулировать кризис на Украине, договорившись с ней о территориальных уступках России, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Трамп сказал в частных беседах, что он может договориться о завершении боевых действий на Украине, склонив ее к тому, чтобы она отдала часть территории", - информирует издание. Оно ссылается на источники, обсуждавшие эту тему либо с лично Трампом, либо с его советниками.

The Washington Post уточняет, что предложение Трампа "состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к тому, чтобы признать за Россией Крым и Донбасс".

По данным собеседников издания, Трамп в частном порядке сказал, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят найти выход" из украинского кризиса. Источники отметили, что, по словам экс-президента, "жители некоторых частей Украины были бы в порядке, если бы стали частью России".

The Washington Post пишет, что план Трампа идет вразрез с политикой президента США Джо Байдена, которая нацелена на "сдерживание России и предоставление военной помощи Украине".

Газета напоминает, что Трамп неоднократно заявлял о том, что сможет договориться о мирном соглашении между Киевом и Москвой в течение 24 часов даже до вступления в должность главы государства в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.