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В Астане заявили, что Россия не просила Казахстан о поставках топлива

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан готов рассмотреть обращение РФ о поставках топлива, но пока таких просьб не поступало, сообщил "Интерфаксу" советник министра энергетики республики Шынгыс Ильясов.

"Если обратятся, то обязательно рассмотрим. Но, забегая вперед, можно сказать, что у нас самих нехватка", - сказал Ильясов, отвечая на вопрос, готова ли республика поставить в РФ топливо в случае соответствующего обращения.

Он также опроверг распространенную СМИ информацию, о том, что Россия якобы запросила у Казахстана бензин.

Как сообщалось, на одном из последних топливных совещаний вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом. Источники "Интерфакса" говорили, что РЖД объявили особый режим работы, призванный обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов по стране. Кроме того, нефтяным компаниям поручено отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок.

По данным Минэнерго России, запасы бензинов и дизельного топлива в стране остаются стабильно высокими.

Казахстан Александр Новак
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