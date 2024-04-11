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В Казахстане готов проект приказа о повышении цен на бензин для иностранцев

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа о повышении цен на бензин и дизтопливо для иностранцев во избежание перетока и "серого" экспорта, сообщила пресс-служба ведомства. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждений.

"В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны. Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минэнерго, сейчас для иностранцев цена на бензин составляет 205 тенге за литр, как и для казахстанцев.

После вступления в силу приказа при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, цена на бензин в объеме до 100 литров в сутки остается прежней - 205 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, цена на бензин в объеме до 300 литров в сутки составит 205 тенге за литр, поясняют в Минэнерго

На дизтопливо цена для иностранцев составит 315 тенге за литр, для казахстанцев - 295 тенге за литр.

"Таким образом, цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними", - подчеркивают в ведомстве.

В Минэнерго также заверили, что выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.

5 апреля вице-премьер Роман Скляр поручил чиновникам установить дифференцированные цены на приграничных АЗС для иностранных грузовиков для борьбы с незаконным вывозом топлива из страны.

Казахстан Минэнерго Роман Скляр
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