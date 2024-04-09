"Молдовагаз" может вернуться к частичным закупкам газа у "Газпрома"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" с мая по сентябрь 2024 года может закупать часть необходимого для Молдавии газа у "Газпрома", сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в письме Национальному агентству по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ). Копию письма Чебан разместил в своем Telegram-канале.

"Молдовагаз" может покрыть с мая по сентябрь 2024 года часть, нужную для потребления, газа от "Газпрома", а другую часть - за счет покупки газа на конкурентных условиях, выбирая поставщика, исходя из цели получить минимальную цену закупленного газа и обеспечения потребителей газом", - говорится в письме.

Обращение главы "Молдовагаза" связано с выходом госкомпании Energocom на розничный рынок газа в Молдавии.

Ранее в Молдавии действовал режим чрезвычайного положения, а Energocom занимался закупками газа на внешних рынках и поставками их для крупнейшего поставщика - "Молдовагаза". Такая ситуация действует до конца апреля 2024 года. В мае Energocom планирует заняться торговлей газом на внутреннем рынке и уже выиграл тендер на поставку газа для другого госпредприятия - "Кишиневского стекольного завода".

С осени 2022 года "Газпром" поставляет Молдавии 5,7 млн кубометров газа в сутки, что в зимний период не покрывает всех потребностей страны. С декабря 2022 года весь газ от "Газпрома" поставляется в непризнанное Приднестровье, где помимо внутреннего потребления газ используется для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС. Эта электроэнергия покрывает более 80% потребления Молдавии.

В свою очередь "Молдовагаз" с декабря 2022 года по апрель 2024 года потребляет газ, закупленный госкомпанией Energocom в рамках международных аукционов.