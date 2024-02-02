В Молдавии заявили, что стабилизировали ситуацию с энергобезопасностью

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия стабилизировала ситуацию в области собственной энергетической безопасности, считает директор секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Артур Лорковски. Он заявил об этом на брифинге после встречи с депутатами в Кишиневе. Речь идет о поставках газа и электроэнергии.

По словам Лорковски, большую роль в стабилизации сыграли принятые меры по разделению операторов и поставщиков, что "сократило возможность внешнего влияния" (в 2023 году Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике выполнило условия Третьего энергетического пакета ЕС, передав право транспортировки газа по территории Молдавии от компании "Молдовагаз", основным акционером которой является "Газпром", румынской компании Vestmoldtransgaz - ИФ).

"Секретариат оказал поддержку молдавским властям в этом отношении. Стабилизация в обеспечении энергетической безопасности открывает двери к реформам. Чем выше уровень безопасности, тем быстрее будет происходить интеграция с Евросоюзом. Мы обсудили реформы в секторе электроэнергии. Молдавия ранее была приглашена присоединиться к европейскому рынку, и это положительно сказалось на поставках в республику", - сказал он.

Дальнейшая интеграция потребует изменений в области энергоэффективности, возобновляемых источников и защиты окружающей среды, сказал Лорковски и добавил, что на встрече с депутатами "был оговорен план действий в этих трех направлениях в последующие годы".

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон также призвала власти Молдавии способствовать развитию альтернативных поставок газа и электроэнергии. 2 февраля она напомнила, что за последние два года Еврокомиссия предоставила Молдавии около 1,2 млрд евро финансовой поддержки, в том числе на обеспечение стабильности поставок газа и электроэнергии.

"Проводимые реформы подтверждают выполнение Молдавией взятых на себя обязательств. Сегодня мы обсудили, что Молдавия стала более эффективной по части инвестиций. Энергоресурсы станут более доступны в средне- и долгосрочной перспективе", - сказала Симсон.

По ее словам, Молдавия выполняет обязательства по реформированию энергосектора.

"Мы поддерживаем Молдавию в энергетической отрасли. Сегодня мы поддержали новую "дорожную карту" Молдавия-Еврокомиссия и обговорили дальнейшие шаги и их временные рамки в вопросе единого рынка. "Дорожная карта" - базовый документ для нашего дальнейшего сотрудничества, оказания технической и финансовой помощи. Реализация документа позволит консолидировать энергетическую устойчивость Молдавии и переход в более безопасное и "чистое" будущее с точки зрения экологии. Это приближает Молдавию к ЕС", - подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, Молдавия сделала важные шаги по реформированию энергетического сектора и гармонизирует национальное законодательство с европейским.

31 января Молдавия отменила режим чрезвычайного положения в области энергетики, который был введен 13 октября 2021 года в связи с тем, что "Молдовагаз" не смог своевременно подписать новый договор с "Газпромом" или продлить договор (истек 30 сентября 2021 года). Новый договор был подписан 29 октября, и вступил в силу с 1 ноября 2021 года, сроком на пять лет. Однако заложенная в договоре формула привела к существенному повышению цены газа, и государственная компания "Энергоком" стала покупать газ для "Молдовагаза" на спотовом рынке.

С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа Молдавии был снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы "Газпром" поставлял в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн куб. м в сутки, что составляло менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, заключен до конца 2024 года.

Правый берег Днестра закупает газ на спотовом рынке. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан недавно заявил, что созданных запасов газа хватит до конца отопительного сезона. При этом он предположил, что цена газа от "Газпрома" будет выгодной для Молдавии, и не исключил, что после отмены режима чрезвычайного положения в области газа Молдавия вновь будет покупать газ у "Газпрома". Это связано также с тем, что приднестровский регион после завершения отопительного сезона не будет нуждаться в таком объеме газа, который поставляет "Газпром".