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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Министр обороны Израиля заявил, что дата начала операции в Рафахе не определена

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что Израиль пока не определил точную дату начала планируемой операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источник.

"Источник, имеющий непосредственные данные на этот счет, сообщил: израильский министр обороны Йоав Галлант заявил в понедельник главе Минобороны США Ллойду Остину, что Израиль не установил дату операции в Рафахе; и это несмотря на публичные заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о наличии такой даты", - информирует портал.

По словам Галанта, до начала операции Израилю нужно предпринять несколько важнейших шагов, включая упорядоченную эвакуацию гражданского населения из района Рафаха и увеличение поставок гумпомощи в анклав.

Накануне Нетаньяху заявил, что израильские власти уже определили дату начала операции в Рафахе. При этом во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщили, что Израиль не делился с Белым домом графиком операции в Рафахе. Блинкен также сказал, что израильскую делегацию ждут на следующей неделе в Вашингтоне на переговоры по проблеме Рафаха.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, задействовав при наступлении более 20 тыс. военнослужащих. С момента начала боевых действий, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 33 тыс. 360 человек, 75 тыс. 993 получили ранения. За последние 24 часа погибли еще 153 человека.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Йоав Галант Пентагон Ллойд Остин сектор Газа Рафах
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