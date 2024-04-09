Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Израиль не сообщил США дату полномасштабной операции в Рафахе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - США по-прежнему не получили от Израиля данные о дате его возможного наступления на Рафах на юге сектора Газа, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас нет даты такой операции, по крайней мере той, о которой бы нам сообщили израильтяне. В данный момент мы ведем с Израилем диалог по поводу такой операции", - приводит Haaretz его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Он отметил, что Израиль дал значительные обещания для наращивания поставок гумпомощи в сектор Газа. Госсекретарь напомнил, что накануне в анклав прибыли более 400 грузовиков с помощью, но надо гарантировать ее устойчивое поступление в анклав и эффективное распределение.

В свою очередь Кэмерон заявил, что необходимо быть готовым к "плану Б": если мирные переговоры провалятся и начнется наступление на Рафах, международные и гуманитарные организации должны понимать, как помочь местному мирному населению. Министр напомнил, что Лондон выступает за освобождение заложников, увеличение поставок гумпомощи в анклав, поддержку мирных инициатив и право Израиля на самооборону. При этом он упомянул, что в Лондоне не видят необходимости пересматривать лицензии на экспорт вооружений в Израиль.

По данным западных СМИ, во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала авиаудары по Рафаху и по Дейр-эль-Балаху в центральной части сектора Газа. В свою очередь издание Haaretz сообщало, что в ЦАХАЛ объяснили отход сил из Хан-Юниса тем, что войскам нужен отдых с целью приступить затем к другим операциям, в том числе в Рафахе; также военные хотят способствовать наращиванию поставок помощи в Газу.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль США Энтони Блинкен сектор Газа Рафах ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр обороны Израиля заявил, что дата начала операции в Рафахе не определена

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

Минэнерго РФ заявило, что Россия не просила у Казахстана бензин

WSJ расценила рост мировых цен на сырье как признак улучшения в экономике

WSJ расценила рост мировых цен на сырье как признак улучшения в экономике

США поставили ВСУ стрелковое оружие, захваченное при перевозке из Ирана в Йемен

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Промсвязьбанк откроет счета бюджетникам и пенсионерам Гагаузии

Промсвязьбанк откроет счета бюджетникам и пенсионерам Гагаузии
Обострение палестино-израильского конфликта

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в секторе Газа

Что случилось этой ночью: вторник, 9 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });