Израиль не сообщил США дату полномасштабной операции в Рафахе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - США по-прежнему не получили от Израиля данные о дате его возможного наступления на Рафах на юге сектора Газа, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас нет даты такой операции, по крайней мере той, о которой бы нам сообщили израильтяне. В данный момент мы ведем с Израилем диалог по поводу такой операции", - приводит Haaretz его слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Он отметил, что Израиль дал значительные обещания для наращивания поставок гумпомощи в сектор Газа. Госсекретарь напомнил, что накануне в анклав прибыли более 400 грузовиков с помощью, но надо гарантировать ее устойчивое поступление в анклав и эффективное распределение.

В свою очередь Кэмерон заявил, что необходимо быть готовым к "плану Б": если мирные переговоры провалятся и начнется наступление на Рафах, международные и гуманитарные организации должны понимать, как помочь местному мирному населению. Министр напомнил, что Лондон выступает за освобождение заложников, увеличение поставок гумпомощи в анклав, поддержку мирных инициатив и право Израиля на самооборону. При этом он упомянул, что в Лондоне не видят необходимости пересматривать лицензии на экспорт вооружений в Израиль.

По данным западных СМИ, во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала авиаудары по Рафаху и по Дейр-эль-Балаху в центральной части сектора Газа. В свою очередь издание Haaretz сообщало, что в ЦАХАЛ объяснили отход сил из Хан-Юниса тем, что войскам нужен отдых с целью приступить затем к другим операциям, в том числе в Рафахе; также военные хотят способствовать наращиванию поставок помощи в Газу.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.