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В Ереване грозят расторгнуть соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере СМИ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Армения в одностороннем порядке может расторгнуть соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, если предложения армянской стороны о редактировании документа не будут приняты, заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян.

"На следующей неделе мы планируем предложить российской стороне новый пакет предложений с поправками в соглашение с целью достичь такого документа, который будет работать, а в случае нарушений последуют санкции. Если предложения не будут приняты, то я не исключаю, что Армения в одностороннем порядке расторгнет соглашение", - сказал Айрапетян в парламенте в среду.

По его словам, с российской стороной уже состоялись консультации, однако не было достигнуто консенсуса вокруг уже зафиксированных армянской стороной нарушений в телепрограммах, транслируемым российскими телеканалами на территории Армении.

В конце марта в Армении заблокировали трансляцию выходящих в эфир на телеканале "РТР-Планета" авторских программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

В пресс-службе Телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили, что решение принято на основе постоянных нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между Арменией и Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Указанные статьи договора предполагают, что стороны не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь и исключают оскорбительное содержание.

Ереван Армения Мхитар Айрапетян РТР-Планета
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