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Израильский министр прогнозирует, что на полную ликвидацию ХАМАС уйдут годы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц в среду заявил, что израильские войска нанесли поражение группировке ХАМАС, однако на ее полное уничтожение уйдут годы.

"Битва с ХАМАС займет время. Мальчики, которые сейчас учатся в средней школе, будут сражаться в секторе Газа, в округе Иудея и Самария, против Ливана", - приводит The Times of Israel слова министра.

Округ Иудея и Самария включает в себя весь Западный берег реки Иордан.

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Однако, уточнил Ганц, "с военной точки зрения - ХАМАС побежден, его бойцы ликвидированы или прячутся", военный потенциал группировки подорван. Также министр пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернется в Хан-Юнис и войдет в Рафах на юге сектора Газа.

В то же время он отметил, что сейчас задача первостепенной важности - вернуть заложников из плена ХАМАС, и напомнил, что обсуждал с представителями властей США и стран региона необходимость оказать все возможное давление на ХАМАС для этого. Вместе с тем потом, пояснил он, военная победа над ХАМАС должна сопровождаться созданием новой администрации в секторе Газа и укреплением позиций Израиля на Ближнем Востоке.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, задействовал при наступлении более 20 тыс. военнослужащих. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 33 тыс., раненых - 75 тыс.

В ночь на воскресенье командование ЦАХАЛ отвело все подразделения с юга сектора Газа. По данным израильских СМИ, сейчас на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бени Ганц Израиль ХАМАС
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