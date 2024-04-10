Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Байден призвал ХАМАС согласиться с предложениями главы ЦРУ по урегулированию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что руководству палестинского движения ХАМАС следует принять предложения США по урегулированию в секторе Газа, он также призвал к введению режима прекращения огня сроком на шесть недель.

"Представлены новые предложения, усилия предпринял руководитель ЦРУ Билл Бернс, и теперь все зависит от ХАМАС, им нужно пойти навстречу предложениям, которые он сделал", - сказал Байден в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

По словам Байдена, также "срочно необходимо вернуться к шестинедельному режиму прекращения огня".

В миреВ ХАМАС заявили, что у них нет 40 запрашиваемых заложников для передачи ИзраилюЧитать подробнее

Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что директор ЦРУ Билл Бернс, который участвует от США в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, выступил с новым предложением.

По словам одного из них, предложение США заключается в том, чтобы Израиль отпустил из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены в ходе первого этапа трехэтапного соглашения о прекращении огня.

Кроме того, по словам источника, Вашингтон также хотел бы, чтобы жителям северной части Газы, бежавшим на юг, было разрешено вернуться домой без ограничений.

Участники переговоров в Каире - Египет, Катар, США и Израиль, в минувшие выходные в целом согласились с американскими предложениями. Они будут доведены до ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден ХАМАС ЦРУ сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС заявили, что у них нет 40 запрашиваемых заложников для передачи Израилю

Что произошло за день: среда, 10 апреля

В США рассматривают запрос Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа

В США рассматривают запрос Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Глава МИД Швейцарии заявил о невозможности диалога по Украине без участия РФ

Столтенберг считает допустимыми удары Украины по военным целям в России

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Что случилось этой ночью: среда, 10 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });