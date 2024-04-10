Байден призвал ХАМАС согласиться с предложениями главы ЦРУ по урегулированию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что руководству палестинского движения ХАМАС следует принять предложения США по урегулированию в секторе Газа, он также призвал к введению режима прекращения огня сроком на шесть недель.

"Представлены новые предложения, усилия предпринял руководитель ЦРУ Билл Бернс, и теперь все зависит от ХАМАС, им нужно пойти навстречу предложениям, которые он сделал", - сказал Байден в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

По словам Байдена, также "срочно необходимо вернуться к шестинедельному режиму прекращения огня".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что директор ЦРУ Билл Бернс, который участвует от США в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, выступил с новым предложением.

По словам одного из них, предложение США заключается в том, чтобы Израиль отпустил из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены в ходе первого этапа трехэтапного соглашения о прекращении огня.

Кроме того, по словам источника, Вашингтон также хотел бы, чтобы жителям северной части Газы, бежавшим на юг, было разрешено вернуться домой без ограничений.

Участники переговоров в Каире - Египет, Катар, США и Израиль, в минувшие выходные в целом согласились с американскими предложениями. Они будут доведены до ХАМАС.