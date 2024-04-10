Байден пообещал помочь Израилю в защите от угрозы Ирана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что Вашингтон окажет любую помощь Израилю в связи с угрозами со стороны Ирана.

"Как я говорил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, наши обязательства перед Израилем в сфере безопасности и против Ирана и его ставленников - нерушимы. Скажу снова - нерушимы", - отметил Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

"Мы сделаем все для защиты безопасности Израиля", - пообещал американский президент.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали, что ответят на это нападение, но не стали предупреждать, когда и каким образом сделают это. Вместе с тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил США в том, что они дали согласие на ракетный удар Израиля по иранскому консульству.

Телеканал CNN передавал со ссылкой на осведомленные источники, что согласно предположениям американской разведки, Иран не станет наносить прямой удар по Израилю, а будет действовать через посредников в регионе.