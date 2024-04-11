Глава CENTCOM посетит Израиль в связи с возможной атакой Ирана

США считают ракетный удар Ирана или его союзников по Израилю неизбежным

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла отправится в четверг в Израиль для координации действий в связи с возможным нападением со стороны Ирана или его союзников, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Курилла встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и высшими должностными лицами армии обороны Израиля.

Как отмечает портал, Израиль готовится к возможной атаке с территории Ирана с использованием баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Израиль обратился к США с просьбой помочь ограничить реакцию Тегерана, направив иранцам предупреждения и продемонстрировав свою силу в регионе.

По его словам, в последние дни Израиль и США также координировали совместные действия по противовоздушной и противоракетной обороне в регионе в преддверии возможного нападения Ирана.

Источники заявили, что официальные лица США и Израиля на всех уровнях в течение последних нескольких дней вели переговоры, чтобы подготовиться к ответным действиям Ирана.

Так, в понедельник Галлант обсудил угрозы со стороны Ирана с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во вторник министр стратегических дел Израиля Рон Дермер провел телефонный разговор по этому вопросу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Между тем, осведомленный источник Axios сообщил, что министры иностранных дел арабских стран поговорили со своим иранским коллегой после того, как координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк попросил их передать Ирану сообщение о необходимости деэскалации ситуации.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что, по оценкам американской разведки, крупные ракетные удары или удары беспилотников со стороны Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны.

Как заявили собеседники агентства, потенциальное нападение, возможно, с использованием высокоточных ракет, может произойти в ближайшие дни.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали, что ответят на это нападение, но не стали говорить, когда и каким образом сделают это. Вместе с тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил США в том, что они дали согласие на ракетный удар Израиля по иранскому консульству.

Телеканал CNN передавал со ссылкой на осведомленные источники, что, согласно предположениям американской разведки, Иран не станет наносить прямой удар по Израилю, а будет действовать через посредников в регионе.