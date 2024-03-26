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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:07

Хуситы заявили об атаках за последние 72 часа на четыре коммерческих судна и два эсминца США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хуситы за последние 72 часа осуществили атаки на четыре коммерческих судна и на два эсминца США. Об этом сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на военного представителя мятежников Яхья Сареа.

По его словам, группировка "Ансар Аллах" нанесла удары беспилотниками и ракетами в Красном море и Аденском заливе по контейнеровозам Maersk Saratoga и APL Detroit, танкеру Huang Pu, которые мятежники посчитали связанными либо с США, либо с Великобританией. Также нападению подвергся балкер Pretty Lady, который, по версии хуситов, следовал в Израиль.

Сареа добавил, что также "Ансар Аллах" атаковала город Эйлат в Израиле.

В минувшее воскресенье Центральное командование ВС США сообщало, что хуситы запускали ракеты по танкеру Huang Pu, который принадлежит КНР.

СМИ отмечают, что APL Detroit ходит под флагом Сингапура, а Pretty Lady – Мальты.

Между тем в датской судоходной компании Maersk опровергли информацию об атаке на судно Maersk Saratoga, которое, по данным перевозчика, "продолжает обычное плавание далеко от упомянутой зоны". Однако СМИ уточняют, что этот контейнеровоз принадлежит Maersk Line, Limited (MLL) – американской дочерней компании Maersk; она перевозит значительные объемы грузов для Пентагона, Госдепартамента, Агентства по международному развитию и других федеральных ведомств США.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Йемен США Красное море
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