США ожидают атаки Ирана на Израиль после обстрела консульства в Дамаске

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская разведка предполагает, что Иран не станет наносить прямой удар по Израилю в ответ на обстрел иранского консульства в Сирии, а будет действовать через посредников в регионе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Тегеран опасается резкой эскалации боевых действий и не хочет давать США или их союзникам повод для прямого нападения на Иран.

Собеседники телеканала выразили мнение, что по этой же причине Иран не готов атаковать американские войска или другие объекты в регионе.

Тем не менее, отметили они, контроль Ирана над его прокси-силами несовершенен, поэтому нельзя полностью исключить возможность нападения на американские объекты.

Как сообщили источники CNN, по оценкам разведки США, Иран призвал прокси в лице нескольких группировок одновременно начать крупномасштабную атаку на Израиль с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. Предполагается, что они могут нанести удар уже на этой неделе.

Однако, как уточнил один из собеседников телеканала, пока нет ясности, будут ли они ждать окончания Рамадана, чтобы нанести удар.

"Угроза очень четкая и достоверная. Они подготовили все необходимое для проведения атаки сейчас. Просто ждут подходящего момента", - заявил один из источников.

Консульство Ирана в Дамаске на прошлой неделе подверглось ракетному обстрелу со стороны Израиля. В результате атаки погибли семеро иранских военных советников, в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции. Также среди погибших оказались шестеро сирийских мирных жителей.

В Иране пообещали, что ответят на это нападение, но не стали предупреждать, когда и каким образом.