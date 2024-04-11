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Венгрия введет дополнительные ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии введет дополнительные ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, чтобы защитить венгерских фермеров, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Иштвана Надя.

"Решение Евросоюза в 2022 году позволить беспошлинный импорт товаров с Украины, чтобы помочь ее экономике удержаться на плаву, привело к большому избытку предложения и низким ценам на европейском сельскохозяйственном рынке", - сказал Надь на пресс-конференции.

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Говоря о планируемых новых мерах в отношении украинской продукции, министр пояснил, что под ограничения теперь также попадут, в частности, продукты переработки зерна.

Он указал на то, что чиновники в Брюсселе, по мнению Будапешта, в итоге не смогли защитить европейских фермеров, не способных конкурировать с дешевыми украинскими товарами, и отметил, что именно поэтому Венгрия введет дополнительные ограничения на национальном уровне.

По словам министра, правительство Венгрии разработало пятиступенчатый план поддержки своих фермеров.

В прошлом году Венгрия ввела запрет на ввоз 24 украинских сельскохозяйственных товаров. Запрет распространяется на зерно, муку, растительное масло, некоторые мясные продукты и другие товары. Транзита эта мера не коснулась.

В марте в ЕС вновь вступило в силу соглашение о временной приостановке импортных пошлин и квот на ввоз украинской продукции на территорию блока, отмечает агентство.

Венгрия Украина
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