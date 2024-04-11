Словакия пригрозила запретить ввоз ряда сельхозтоваров с Украины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Словакия не против транзита сельскохозяйственной продукции с Украины, но намерена защищать свои национальные интересы, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

"Словакия обеспечивает коридоры и свободный переход сельхозпродукции, которая пойдет с Украины в другие страны Европы. Также я господину премьеру объяснил, как для нас важно защищать интересы наших сельскохозяйственных работников и фермеров. Если мы не найдем совместного решения, то будет просто запрет для 14 позиций продукции, которые не будут ввозиться с Украины", - сказал Фицо на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг. Брифинг транслировался в YouTube.

Во многих странах ЕС, в том числе в Словакии, в этом году периодически проходят массовые акции протестов сельхозпроизводителей, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей с Украины агропродукции.

Действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия с Украины в соседних с ней странах. Наибольший урон был нанесен агросектору Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.