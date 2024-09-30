Новый лидер правящей партии Японии объявит парламентские выборы 27 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Избранный председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба объявил пресс-конференции о планах организовать парламентские выборы 27 октября. Об этом сообщает Kyodo News.

"Новая администрация должна как можно скорее получить вердикт со стороны общественности. Если условия позволят, я хотел бы провести следующие всеобщие выборы 27 октября", - сказал он.

Предвыборная кампания, как ожидается, стартует 15 октября.

1 октября парламент, обе палаты которого контролируют ЛДП и союзная ей партия "Комэйто", на внеочередном заседании изберет Исибу премьер-министром.

30 сентября Исиба обновил состав руководящих постов в ЛДП. Бывший премьер-министр Ёсихидэ Суга стал вице-председателем партии, а бывший премьер-министр Таро Асо - советником председателя. Хироси Мораяма, известный опытом в качестве координатора в ЛДП и сетью контактов, стал генсеком партии, а бывший министр обороны Ицунори Онодэра, эксперт во оборонной политике, занял пост главы политического совета. Министр финансов Сюнъити Судзуки, состоящий во фракции Таро Асо, стал главой совета по общим делам.

Также Исиба попросил Синдзиро Коидзуми, с которым соперничал за пост лидера ЛДП, заняться предвыборной стратегией партии в связи с планируемыми на 27 октября выборами. Тем самым Исиба положился на популярность Коидзуми.

Kyodo отмечает, что назначения, проведенные Исибой, демонстрируют его желание сплотить ряды партии после того, как девять кандидатов - рекордное число - боролись за пост председателя ЛДП.

AP назвало Исибу экспертом в оборонной политике. Ранее он предлагал создать азиатскую версию НАТО, а также обновленный альянс в сфере безопасности между США и Японией. Также новый глава ЛДП хочет внести поправки в японскую конституцию, внеся в нее упоминание Сил самообороны Японии. Выступает за создание в Японии агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В разные годы 67-летний Исиба занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства и генерального секретаря ЛДП. Стать лидером партии ему удалось с пятой попытки.

В августе премьер-министр Японии и председатель ЛДП Фумио Кисида объявил, что решил не выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. До этого ЛДП столкнулась со скандалом в связи с махинациями функционеров ЛДП с партийными средствами.