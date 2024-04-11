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Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности на западных границах РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко обсудить вопросы безопасности на западных границах двух стран.

"Разумеется, поговорим и о вопросах безопасности на западных границах Белоруссии и России. Я знаю, что вы в курсе всех этих событий, того, что происходит на украинском направлении, тем не менее, конечно, воспользуюсь вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит, в деталях", - сказал Путин на встрече с Лукашенко в Москве.

Президент России отметил, что Москва никогда не отказывалась "от мирного разрешения споров". "Более того, мы были склонны именно к этому", - сказал Путин, заявив, что не Россия начала эту войну.

Все началось в 2014 году с госпереворота на Украине, продолжил Путин, "а потом, когда все приобрело такой уже горячий характер, именно вы были инициатором проведения мирных переговоров в Белоруссии".

"Мы это начали в двух городах, потом перебрались переговорные команды в Турцию, в Стамбул, там завершили практически эту работу, большую, в течение длительного времени она шла, парафировали с обеих сторон, с украинской тоже была парафирована эта бумага, этот документ. Ну, как вы знаете, потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этих договоренностей", - сказал президент России.

Тогда, добавил Путин, России говорили, что "документ Украина не может подписывать с "пистолетом у виска", нужно отвести войска от Киева". "Мы это сделали, сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку", - заявил Путин.

Владимир Путин Александр Лукашенко
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