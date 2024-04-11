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Лукашенко назвал тяжелой ситуацию на западной границе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал тяжелой ситуацию на границе со странами ЕС, но подчеркнул, что его страна не собирается ни с кем воевать.

"Тяжелая ситуация. Больше всего меня волнует позиция польского руководства", - сказал Лукашенко в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным в четверг в Москве. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Литовцы проводят учения, в мае еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно - урок не пошел на пользу. В Литву, в Польшу - батальоны. Мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выставиться против них. Не знаю, зачем им это. Мы не собираемся нигде воевать. Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает", - заявил белорусский президент.

Александр Лукашенко Белоруссия
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