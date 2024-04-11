Лукашенко заявил об абсолютной поддержке РФ по урегулированию на Украине

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает позицию России по урегулированию украинского кризиса, считает невозможными мирные переговоры по Украине без участия РФ.

"Если они хотят в Швейцарии, это они называют мирной конференцией, если они хотят без нас там говорить о мире в Украине, Господь с ними. Я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? - сказал Лукашенко в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным в четверг в Москве. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"О чем с ними можно разговаривать, если они собираются нам что-то продиктовать или наклонить, это не предложение к мирным переговорам", - добавил Лукашенко.

"Я абсолютно поддерживаю позицию нынешнюю российского руководства, вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться", - сказал Лукашенко.

"Я чувствую, что недалек тот момент, когда Украина одумается и поймет, где ее счастье", - сказал он.

"Пускай решают сами", - отреагировал глава российского государства.

По словам Лукашенко, если за океаном захотят разговаривать про урегулирование украинского конфликта, то и на Украине это услышат. "Мяч на их стороне", - сказал глава Белоруссии.

Он также высказал убежденность в том, что мирные инициативы РФ найдут отклик на Украине, в том числе у военных. "Если мы в этом какую-то роль можем сыграть, вы знаете наши возможности, мы всегда будем рядом, будем действовать в одном ключе с вами", - заявил Лукашенко.