Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Лукашенко заявил об абсолютной поддержке РФ по урегулированию на Украине

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает позицию России по урегулированию украинского кризиса, считает невозможными мирные переговоры по Украине без участия РФ.

"Если они хотят в Швейцарии, это они называют мирной конференцией, если они хотят без нас там говорить о мире в Украине, Господь с ними. Я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? - сказал Лукашенко в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным в четверг в Москве. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"О чем с ними можно разговаривать, если они собираются нам что-то продиктовать или наклонить, это не предложение к мирным переговорам", - добавил Лукашенко.

"Я абсолютно поддерживаю позицию нынешнюю российского руководства, вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться", - сказал Лукашенко.

"Я чувствую, что недалек тот момент, когда Украина одумается и поймет, где ее счастье", - сказал он.

"Пускай решают сами", - отреагировал глава российского государства.

По словам Лукашенко, если за океаном захотят разговаривать про урегулирование украинского конфликта, то и на Украине это услышат. "Мяч на их стороне", - сказал глава Белоруссии.

Он также высказал убежденность в том, что мирные инициативы РФ найдут отклик на Украине, в том числе у военных. "Если мы в этом какую-то роль можем сыграть, вы знаете наши возможности, мы всегда будем рядом, будем действовать в одном ключе с вами", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 11 апреля

Президент Белоруссии не нашел необходимости в санитарной зоне на границе с Украиной

Президент Белоруссии не нашел необходимости в санитарной зоне на границе с Украиной

Лукашенко заявил, что Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины

Умершие знаменитости

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания

США не могут заставить SpaceX заблокировать доступ РФ к интернет-спутникам Starlink

США не могут заставить SpaceX заблокировать доступ РФ к интернет-спутникам Starlink

Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смерти за присвоение $12 млрд

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });