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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Остин подтвердил главе ЦАХАЛ поддержку в условиях иранских угроз

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом подтвердил готовность поддерживать Израиль в области обороны на фоне растущих угроз со стороны Ирана, сообщил Пентагон.

"Министр обороны США Ллойд Остин провел беседу с израильским министром обороны Йоавом Галантом, чтобы подтвердить твердую поддержку США обороны Израиля перед лицом растущих угроз со стороны Ирана и его региональных ставленников", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Остин заверил министра Галанта, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите Израиля от иранских нападений, которыми Тегеран публично угрожал".

Как сообщил ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в телефонной беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что Тегеран ответит на атаку Израиля на иранское консульство в Сирии.

В то же время Абдоллахиян отметил, что ответ будет дан "надлежащим" и "ограниченным" образом, чтобы избежать серьезной эскалации.

Израиль Ллойд Остин Пентагон Иран
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