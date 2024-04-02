Раиси пообещал ответ Ирана на удары Израиля по консульству в Дамаске
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Тегеран не оставит без ответа авиаудары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Сионисты должны знать, что они никогда не достигнут своих коварных целей бесчеловечными действиями. (...) преступление не останется без ответа", - говорится в заявлении Раиси, опубликованном на сайте его канцелярии.
Президента Ирана также выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью при ударах двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пяти их помощников.
"Эти военачальники, которые были храбрыми командирами, воинами и ветеранами эры Священной Обороны (ирано-иракской войны 1980-1988 гг.), они присутствовали в Сирии в качестве старших советников для защиты высоких исламских и человеческих ценностей", - сказал он.
В ливанском движении "Хезболла" также заявили, что на израильские удары последует реакция. "Это преступление не пройдет без наказания врага и мести ему", - приводят западные СМИ выдержки из заявления движения.
Накануне сирийские власти сообщали, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились иранцы.
Израильская сторона пока не комментировала инцидент. Западные СМИ отмечают, что как правило, Израиль не дает комментариев, когда его обвиняют в ударах по Сирии. При этом, по сообщениям СМИ, такие удары израильская сторона наносит уже несколько лет. Обычно мишенями становятся бойцы КСИР, а также помогающие Дамаску бойцы "Хезболлы".