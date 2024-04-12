Пентагон посетовал, что Израиль не предупредил США об ударе по консульству Ирана

Об этом сообщает WP со ссылкой на официальные лица

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники из Пентагона были удивлены и недовольны тем, что Израиль не предупредил их о готовящемся ударе по консульству Ирана в Сирии заранее. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные лица.

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, шеф Пентагона Ллойд Остин напрямую выразил недовольство израильскому коллеге Йоаву Галанту во время их телефонного разговора 3 апреля. В заявлении Пентагона по итогам звонка об этом не говорилось, наоборот, речь шла о том, что Остин заявил о готовности США и дальше поддерживать Израиль.

Официальные лица заявили изданию, что Остин и другие высокопоставленные военные чиновники считают, что Израиль должен был предупредить США об атаке, так как она чревата последствиями для американских военных и интересов Вашингтона в регионе.

По их словам, если бы Пентагон знал заранее, они бы смогли усилить защиту своих военнослужащих и более грамотно разместить, например, корабли с системами противоракетной обороны на борту, которые могли бы защитить как американские силы, так и Израиль.

Отмечается, что США и Израиль продолжают тесно координироваться по вопросу возможного ответа на контрудар Ирана.

1 апреля Тегеран и Дамаск сообщили об израильском ракетном ударе по консульству Ирана в столице Сирии. Среди погибших оказались два генерала Корпуса стражей Исламской революции. В Иране пообещали, что ответят на это нападение, но не стали говорить, когда и каким образом сделают это. Вместе с тем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил США в том, что они дали согласие на ракетный удар Израиля по иранскому консульству.