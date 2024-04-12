Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане приблизилось к 100 тыс. человек

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане с начала паводкового периода эвакуированы более 99,8 тыс. человек, сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

"С начала паводкового периода спасены 99 869 человек", - сказал Сайпаш в пятницу на брифинге в Астане, уточнив, что среди них 36 591 ребенок.

Накануне число эвакуированных составляло 97 852 человека.

По информации Сайпаша, в пунктах временного размещения находятся 6 586 человек, в том числе 3 197 детей.

Подтопленными остаются 3 563 частных жилых дома, 1 778 дачных домов в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Сайпаш добавил, что по состоянию на 12 апреля в аварийно-спасательных работах задействованы более 34 тыс. человек, около 4 тыс. единиц техники и 17 воздушных судов.

В этом году в Казахстане сложилась тяжелая ситуация с весенними паводками. Особенно сильно пострадали Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. Нынешние паводки - самые масштабные за последние 80 лет.