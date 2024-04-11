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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Курганский губернатор допустил, что к разливу Тобола в пойме могли привести ледовые заторы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Значительный перепад уровня воды в реке Тобол между южной и центральной частью Курганской области в 6 метров, возможно, вызван ледовыми заторами на реке, заявил губернатор региона Вадим Шумков.

"В настоящий момент уровень воды вверх по течению в селе Звериноголовское - это самый южный район на границе с Казахстаном - составляет 10 метров 10 см, город Курган - центральная часть региона - чуть менее 4 метров. Таким образом, перепад составляет более 6 метров", - сообщил Шумков на совещании по ликвидации последствий паводков у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции в четверг.

По его словам, ситуация "очень напрягает, потому что массив воды двигается ниже по течению в сторону города Кургана". "Возможно, этому способствует несколько ледовых заторов, которые образовались вдоль мостов ниже по течению", - отметил глава региона.

Кроме этого, в своем телеграм-канале губернатор констатировал, что "вода меняет направление, растекаясь по пойме, возможно, в том числе из-за ледовых заторов вдоль течения".

"Сейчас не по прогнозу идёт подтопление села Каминское Куртамышского округа, а также вода подошла к селу Плотниково Притобольного округа. Главам дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей", - написал Шумков.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Вода в реке Тобол в регионе продолжает подниматься. В Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском округах в 11 населённых пунктах остаются затопленными 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.

По данным на утро 11 апреля, эвакуированы 6267 человек. Пятнадцать населенных пунктов в Курганской области отключены от электроснабжения.

Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Тобол Курган Звериноголовское Курганская область
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