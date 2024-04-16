Новые власти Таллина хотят ограничить деятельность Эстонской православной церкви

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Новая городская управа Таллина намерена ограничить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), сообщили во вторник местные СМИ.

"Эстонская православная церковь Московского патриархата арендует в Таллинне семь объектов недвижимости, некоторые из них переданы ей во владение на основе договоров, заключенных частично с государством и частично с городом. Однако новая власть в Таллине обещает прекратить действие договоров, расширяющих сферу влияния РФ, из чего также можно сделать вывод о намерении начать ограничивать деятельность и церкви, связанной с Россией", - сообщил портал ERR.

В начале века Таллинн заключил с ЭПЦ МП договор аренды или права на застройку на три объекта недвижимости, а МВД Эстонии передало в пользование этой церкви четыре здания по символической арендной цене.

В настоящее время министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предпринимает решительные действия против православной церкви, потребовав от нее дистанцироваться от позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла по специальной военной операции, отмечает издание. На прошлой неделе Ляэнеметс заявил, что предложит парламенту признать ЭПЦ террористической организацией и запретить ее деятельность в Эстонии.

В минувшее воскресенье в Таллине пришла к власти новая коалиция, в которую входят представители возглавляемой Ляэнеметсом Социал-демократической партии, а также активно выступающих против России и местных неграждан Партии реформ, партий "Отечество" и "Эстония 200".