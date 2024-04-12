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В ЕС надеются вскоре принять решение по использованию доходов от активов РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассчитывают в ближайшее время принять решение по использованию доходов от российских замороженных активов для помощи Украине, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники.

"Официальные лица оптимистично настроены в отношении скорого заключения соглашения по предложению (Европейской) комиссии использовать большую часть доходов от российских замороженных активов для покупки оружия Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в пятницу будет обсуждаться возможность использования для покупки оружия 90% доходов от этих активов. Оставшиеся средства могут быть направлены на невоенные цели.

Постпреды при ЕС обсудят этот вопрос 15 апреля. При этом европейский дипломат заявил Politico, что для заключения сделки еще слишком рано, и могут потребоваться два раунда переговоров.

В Евросоюзе намерены отправить Киеву деньги к июлю.

Не все страны-члены союза положительно относятся к этому плану. Венгрия и Словакия считают, что передача Украине еще большего количества оружия приведет к военной эскалации. Также члены ЕС, не состоящие в НАТО, такие как Мальта, Австрия, Кипр и Ирландия, сомневаются в легитимности этой идеи.

Евросоюз
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