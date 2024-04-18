Лагард предупредила о рисках выпуска бондов, обеспеченных доходами от российских активов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Предложение США использовать замороженные российские активы на сумму свыше $260 млрд для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет в себе юридические риски, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на мероприятии в Вашингтоне. Об этом пишет Financial Times.

"Я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, и это может быть расценено как нарушение международного законодательства", - сказала Лагард.

По ее словам, обсуждение предложений продолжается.

"Переход от заморозки активов к их конфискации и использованию заслуживает очень внимательного рассмотрения", - заявила Лагард, добавив, что "это может повлечь за собой нарушение международного порядка, который мы хотим защитить и сделать так, чтобы Россия его уважала".

Представители G7 по итогам встречи 17 апреля в совместном заявлении подтвердили "решимость сделать так, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине", отметив, что "суверенные активы России, находящиеся в наших юрисдикциях, до тех пор останутся замороженными в соответствии с нашим законодательством".

Новая информация о планах в отношении российских активов, как ожидается, поступит до саммита G7, который пройдет в Италии в июне.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что США предложили союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций как минимум на $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных суверенных активов России. Обсуждение находится на начальной стадии, а некоторые члены G7, включая Германию и Францию, с осторожностью отреагировали на эту идею, отметил источник агентства.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант отметил 17 апреля, что план США является "очень интересной идеей" и что все предложения по использованию замороженных активов нужно изучать непредвзято.

"Позиция Великобритании всегда заключается в том, что все нужно делать в рамках международного законодательства", - добавил Хант.