Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Лагард предупредила о рисках выпуска бондов, обеспеченных доходами от российских активов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Предложение США использовать замороженные российские активы на сумму свыше $260 млрд для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет в себе юридические риски, сказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на мероприятии в Вашингтоне. Об этом пишет Financial Times.

"Я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, и это может быть расценено как нарушение международного законодательства", - сказала Лагард.

По ее словам, обсуждение предложений продолжается.

"Переход от заморозки активов к их конфискации и использованию заслуживает очень внимательного рассмотрения", - заявила Лагард, добавив, что "это может повлечь за собой нарушение международного порядка, который мы хотим защитить и сделать так, чтобы Россия его уважала".

Представители G7 по итогам встречи 17 апреля в совместном заявлении подтвердили "решимость сделать так, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине", отметив, что "суверенные активы России, находящиеся в наших юрисдикциях, до тех пор останутся замороженными в соответствии с нашим законодательством".

Новая информация о планах в отношении российских активов, как ожидается, поступит до саммита G7, который пройдет в Италии в июне.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что США предложили союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций как минимум на $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных суверенных активов России. Обсуждение находится на начальной стадии, а некоторые члены G7, включая Германию и Францию, с осторожностью отреагировали на эту идею, отметил источник агентства.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант отметил 17 апреля, что план США является "очень интересной идеей" и что все предложения по использованию замороженных активов нужно изучать непредвзято.

"Позиция Великобритании всегда заключается в том, что все нужно делать в рамках международного законодательства", - добавил Хант.

G7 Джереми Хант Кристин Лагард США Украина Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца

Нефть умеренно дорожает после падения накануне

ГК "Дело" стала владельцем свыше 90% акций "Глобал Портс"

ГК "Дело" стала владельцем свыше 90% акций "Глобал Портс"

Гендиректор судоверфи "Красное Сормово" может досрочно уйти с должности

Росстат отметил рост производства нефтяниками бензина за неделю на 12%

Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля в годовом выражении превысила 7,8%

Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля в годовом выражении превысила 7,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });