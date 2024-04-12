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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

"Хезболла" запустила десятки реактивных снарядов по северу Израиля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" нанесло удары по северной части Израиля, выпустив примерно 50 реактивных снарядов, пишет The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Данных о пострадавших и погибших в результате этого обстрела у израильских СМИ нет.

"Хезболла" подтвердила ракетный обстрел израильской территории, заявив, что выпустила "Катюши" по позициям израильских военных "в ответ на атаки противника на поселения на юге Ливана и на дома мирных жителей".

ВВС ЦАХАЛа в ответ нанесли удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане, пишет Jerusalem Post.

ЦАХАЛ уточнил в соцсетях, что около 40 снарядов, запущенных с территории Ливана, смогли пересечь границу, некоторые из них удалось перехватить. Также ПВО сбила два беспилотника "Хезболлы" со взрывчаткой.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла ЦАХАЛ Ливан Израиль
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