Американские СМИ называют сроки возможного удара Ирана по Израилю

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американские СМИ сообщают разные данные о том, когда Иран может нанести удар по Израилю, в том числе - в пятницу или в ближайшие двое суток; также имеется информация о том, что в Тегеране еще не приняли решение об ударе.

Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с оценкой западной разведки, сообщает, что Тегеран может атаковать израильские объекты в течение предстоящих 48 часов беспилотниками и высокоточными ракетами. Собеседники агентства говорят, что высокопоставленные чиновники в Тегеране до сих пор не одобрили начало атаки.

CBS News со ссылкой на источники в американском руководстве сообщает, что Иран может нанести удар по Израилю уже в пятницу и задействовать более 100 беспилотников и десятки ракет.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что иранские удары могут состояться в течение ближайших 36 часов. Чиновник, получивший информацию от иранского руководства, сказал изданию что в Тегеране продолжают обсуждение возможных ударов, еще не приняли окончательное решение.

Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что США готовятся к обороне и перебрасывают в регион дополнительные военные силы и средства, "одновременно активизируя дипломатические усилия по обузданию военных действий". По информации источников агентства, администрация США, включая советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и координатора по Ближнему Востоку и Северной Африке в Белом доме Бретта Макгурка ведут общение с Ираном, а также с Израилем, Саудовской Аравией, Катаром, правительствами других стран.

Ранее 12 апреля советник Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что администрация США расценивает сценарий нападения Ирана на Израиль как вполне возможный. Позднее Axios со ссылкой на источники информировал: Тегеран предупредил США, что их войска станут целью для иранских военных, если американцы вмешаются в возможный вооруженный конфликт Ирана и Израиля.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что военные провели комплексную оценку готовности войск к различным сценариям развития ситуации с Ираном. Эти заявления прозвучали перед встречей Халеви с главой Центрального командования ВС США генералом Эриком Куриллой.