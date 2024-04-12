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Иран предостерег США от вмешательства в его конфликт с Израилем

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Тегеран предупредил Вашингтон, что ВС США станут целью для иранских военных, если американцы вмешаются в возможный вооруженный конфликт Ирана и Израиля, пишет Axios со ссылкой на три источника в США.

Это предупреждение было передано администрации Джо Байдена через несколько арабских стран. Собеседники издания сказали, что за последние дни иранцы заявили правительствам нескольких арабских стран следующее: они считают США ответственными за удар Израиля, который привел к гибели иранского генерала в Дамаске, вопреки попыткам США дистанцироваться от этого удара.

Один из собеседников Axios отметил, что из этих сообщений неясно: угрожает ли Иран нанести удар по военным США, если они помогут Израилю сбивать иранские ракеты, или если ВС США примут участие в контрударе Израиля. В Белом доме полагают, что общая оценка американского разведывательного сообщества такова: Иран будет атаковать войска США, если только они присоединятся к израильским контратакам.

При этом Иран направлял противоречивые заявления по различным дипломатическим каналам, в том числе в ходе переговоров главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана с его коллегами из Великобритании, ФРГ, Австралии. Два американских чиновника, информированных об этих переговорах, утверждают, что иранская позиция была более сдержанной, а в Тегеране желают лишь ограниченного ответа на действия Израиля, который не привел бы к эскалации ситуации в регионе. Другой источник сказал, что США общаются с Ираном напрямую - через канал в Швейцарии - и по нему Иран не посылал угрозы через него.

Джо Байден Иран МИД США Израиль
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