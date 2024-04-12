Умер Роберто Кавалли

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Во Флоренции умер дизайнер Роберто Кавалли, создатель бренда Roberto Cavalli, пишет La Stampa. Ему было 83 года, в последнее время он болел, пишет Corriere della Sera.

Кавалли родился во Флоренции 15 ноября 1940 года. Он в юности увлекся дизайном тканей, открыл свой бизнес по печати на ткани и готовых изделиях, а с 30 лет уж создавал свои коллекции одежды под собственным брендом. Он также создал бренд RC Menswear и молодую линию Just Cavalli.

В 2019 году компания Roberto Cavalli была продана дубайской инвесткомпании DAMAC Properties. В 2014 году переговоры о покупке доли в Roberto Cavalli вел банк ВТБ.