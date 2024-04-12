Президент Грузии помилует осужденного на девять лет поджигателя

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила телеканалу "Пирвели ТВ", что помилует своей властью Лазаре Григориадиса, осужденного 12 апреля на девять лет лишения свободы за причинение вреда здоровью полицейского и поджог полицейского автомобиля.

"Решение о помиловании Лазаре Григориадиса я приняла сегодня, не дожидаясь каких-либо просьб или призывов. Я считаю, что нельзя наказывать этого молодого человека тюремным сроком на девять лет", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что пока не подписала указ о помиловании, но решение уже принято.

По версии следствия, Григориадис в ходе протестов 7-8 марта 2023 года бросил в полицейских "коктейль Молотова", в результате чего один полицейский получил ожоги. На представленных следствием суду видеокадрах было установлено, что Григориадис также поджег перевернутую полицейскую автомашину.

В суде Григориадис заявил, что полностью отрицает предъявленные ему обвинения.

Представители оппозиции считают Григориадиса героем протестных акций в марте прошлого года, представители же властей заявляют, что он является преступником и его помилование со стороны президента станет поощрением преступности.