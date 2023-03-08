Спецназ начал разгон сторонников оппозиции на прилегающих к парламенту Грузии улицах

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Спецназ и полицейские начали разгон нескольких сотен оппозиционеров, пытавшихся сломать ворота здания парламента Грузии.

Спецназ, используя слезоточивый газ и водометы, в считанные минуты очистил прилегающие к парламенту улицы, однако пока не предпринимают попыток использовать силу в отношении собравшихся на площади перед парламентом нескольких тысяч человек.

Позднее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что полиция и спецназ МВД Грузии начали разгон митинга на проспекте Руставели перед зданием парламента. Полиция и спецназ применяют водометы и слезоточивый газ.

По данным корреспондента, несмотря на то, что полиция и спецназ вытеснили участников митинга с территории перед зданием парламентом Грузии, на проспекте Руставели и прилегающих улицах осталась часть участников акции, некоторые из которых забрасывают полицейских камнями, бутылками и другими тяжелыми предметами.

Полиция в свою очередь продолжает применять водометы и слезоточивый газ. Периодически полицейские задерживают участников акции.

В ходе возникших беспорядков митингующие перевернули и разбили машину патрульной полиции. Неизвестно были ли полицейские в этот момент в машине.

МВД пока не сообщило о количестве пострадавших с обеих сторон и количестве задержанных.

Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе выдвинул ультиматум властям отозвать из парламента закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников акции протеста.

Между тем основная масса митинга, состоящая из студентов, остается на площади и продолжает выступления.

Накануне несколько тысяч человек собрались у здания парламента, протестуя против принятия парламентским большинством в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Полиция после многократных предупреждений предприняла действия по разгону акции. Были задержаны более 60 оппозиционеров.