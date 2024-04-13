Лидер "Грузинской мечты" обвинил президента в антигосударственных действиях

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили считает антигосударственным решение президента Саломе Зурабишвили о помиловании радикала Лазаре Григориадиса, осужденного на девять лет заключения за нанесение ожогов полицейскому и поджог полицейского автомобиля.

"Решение о помиловании, принятое президентом Саломе Зурабишвили, нельзя назвать иначе, как антигосударственное. Она помиловала человека, который бросил в полицейского "коктейль Молотова" и желал сжечь его заживо. Эти кадры были обнародованы и их увидели во всем мире", - сказал он журналистам в субботу.

Как отметил Гарибашвили, "для меня непонятно, как эта женщина (Зурабишвили) сможет выполнять президентские полномочия в оставшиеся несколько месяцев до переизбрания".

По его словам, Зурабишвили "координировано действует с радикальной оппозицией".

Президент Грузии заявила накануне в эфире телеканала "Пирвели ТВ", что помилует осужденного Григориадиса.