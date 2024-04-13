Законопроект об американской помощи Украине могут рассмотреть на будущей неделе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сообщила, что спикер Майк Джонсон планирует вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине в привязке к поддержке Израиля на следующей неделе.

"Спикер Джонсон мог бы вынести на обсуждение отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе. Но вместо этого, скорее всего, на следующей неделе он свяжет помощь Израилю с $60 млрд для Украины, чтобы оказать давление на членов конгресса с целью заставить их финансировать Украину", - написала она в соцсети Х.

Грин, которая последовательно выступает против военной помощи Киеву, отметила: "Не привязывайте Украину к Израилю. Военная помощь Украине и Израилю не должны быть связаны друг с другом".

"Я действительно считаю, что Америка не может позволить себе финансировать какие-либо иностранные войны. Мы должны вести войну только на нашей собственной границе", - добавила конгрессмен.

Ранее Джонсон заявлял, что после пасхальных каникул намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать "важные нововведения".

В качестве примера нововведений спикер назвал предоставление Украине кредита. По его словам, "даже президент Трамп говорил о концепции займа, где (...) мы не просто предоставляем иностранную помощь, а устанавливаем с ними такие отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда придет время".

Он также упомянул закон о REPO (сделка по продаже ценных бумаг, предусматривающая их обратный выкуп), предусматривающий конфискацию российских суверенных активов, замороженных в США, и передачу их Украине для использования против России.